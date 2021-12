Se confermata, l’ipotesi complicherebbe la situazione in Medio Oriente, modificando anche gli equilibri strategici, mentre le potenze occidentali, con in testa gli Usa, stanno cercando di riportare sotto controllo il programma nucleare dell’Iran, storico arci-nemico dell’Arabia Saudita. E potrebbe aggravare la tensione fra l’amministrazione Biden e la Cina.

Finora, scrive la CNN, si sapeva che Riad, che non riceve assistenza in questo campo da Washington, aveva acquistato missili dalla Cina, ma non aveva mai provato a costruirne di propri.

La CNN ha interpellato in proposito il ministero degli Esteri di Pechino, che ha dichiarato, in una nota, che Cina e Arabia Saudita sono «partner strategici a tutto tondo» e hanno mantenuto «rapporti di amichevole cooperazione in tutti i campi, incluso quello del commercio militare. Tale cooperazione - ha aggiunto Pechino, citato da CNN - non viola alcuna legge internazionale e non include la proliferazione di armi di distruzione di massa».