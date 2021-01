I 100 senatori hanno giurato oggi uno alla volta come giudici del secondo processo di impeachment contro Donald Trump, impegnandosi a garantire «giustizia imparziale». Poco dopo hanno respinto una mozione presentata dal repubblicano Rand Paul sulla incostituzionalità di processo «postumo», contro un presidente già decaduto: ai 50 dem si sono uniti solo cinque repubblicani, a conferma che il partito sta ancora con Trump e che al momento non ci sono 17 senatori del Grand Old Party necessari per la condanna.