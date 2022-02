«Russia e Bielorussia non vogliono la guerra»

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che una guerra non sarebbe nell’interesse né della Russia né della Bielorussia. Lo riporta l’agenzia Interfax. «Vorrei ribadire che non solo nessuno vuole una guerra, ma neanche un inasprimento della situazione o qualche conflitto. Noi - russi e bielorussi, residenti nella Federazione Russa e in Bielorussia, non ne abbiamo bisogno», ha detto Lukashenko secondo Interfax dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. «Non vogliamo la guerra, ma se qualcuno ha prurito, la risposta sarà completamente asimmetrica», ha dichiarato inoltre Lukashenko secondo la testata online Rbk.