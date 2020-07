Le urne si apriranno domenica in oltre settemila sezioni su circa il 70% del territorio siriano: non si voterà nelle zone del nord-ovest controllate dalla Turchia e in quelle del nord-est amministrate dalle forze curde appoggiate dagli Usa. Ma per la prima volta dal 2011, si potrà votare anche in aree a lungo rimaste fuori dal controllo governativo e solo di recente riconquistate dalle forze del regime, come la Ghuta vicino a Damasco e la regione nord-occidentale di Idlib, contesa tra Russia e Turchia.