Il giornale spiega come non sia ancora chiaro se si tratti di un problema tecnico o di altro, senza citare per il momento la possibilità di un attacco hacker.

Diverso esperti stanno indagando su cosa abbia costretto i cinque siti ad andare offline. Il Washington Post spiega come tutte le pagine web coinvolte si avvalgano della protezione online della CloudFlare, una società californiana con base a San Francisco che si occupa di difendere i siti da possibili attacchi di pirati informatici. I siti attraverso cui i talebani diffondono la loro propaganda sono in lingua Pashtun, in lingua Dari, in arabo, in Urdu e in inglese.