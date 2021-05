I social inondati di fake news sui cambiamenti climatici

Giustizia

Per la Corte d’Assise fu disastro ambientale: lo stabilimento siderurgico di Taranto provocò un inquinamento definito «devastante per la salute e per l’ambiente» - Per gli ex proprietari Fabio e Nicola Riva 22 e 20 anni di carcere, 3 anni e mezzo di reclusione per l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola