Le autorità talebane in Afghanistan hanno consentito la partenza dal Paese di 200, fra cittadini americani e di altre nazionalità, a bordo di un volo diretto in Qatar previsto per oggi. Si tratterebbe della prima partenza di questo tipo dal ritiro delle forze statunitensi. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti americane e del Qatar.

Il Wall Street Journal specifica che non sarà consentito salire a bordo del volo previsto per oggi ad afghani che non abbiano una cittadinanza straniera.

La notizia del via libera alla partenza viene confermata anche da altri media internazionali, come al Jazeera che cita una fonte talebana non identificata.

Reuters invece, la cui fonte è americana ma anonima, sottolinea che a fare pressione affinché i talebani dessero il via libera alla partenza è stato il rappresentante speciale Usa Zalmay Khalilzad e che non è chiaro al momento se fra i civili americani e gli altri stranieri che si prevede salgano sul volo ci siano quelli rimasti bloccati nella città di Mazar-i-Sharif, nel nord dell’Afghanistan, perché non era stata loro consentita la partenza con voli privati.

