«I talebani hanno iniziato a perquisire casa per casa», puntano ad «esecuzioni mirate, la gente a Kabul è terrorizzata». Il drammatico racconto è dell’ambasciatore all’ONU Ghulam Isaczai durante il suo intervento alla riunione di emergenza sulla crisi scatenata dalla conquista dei talebani, secondo quanto riporta Skynews. «I residenti di Kabul stanno vivendo nella paura assoluta in questo momento», ha proseguito l’ambasciatore Ghulam M. Isaczai sottolineando di parlare a nome di milioni di afghani «il cui destino è in bilico», comprese donne e ragazze «che stanno per perdere la loro libertà».