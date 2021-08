I talebani hanno realizzato a Kabul un comitato per affrontare le preoccupazioni della stampa. «A Kabul è stato istituito un comitato di tre membri per rassicurare i media. Parteciperanno come membri un membro della Commissione culturale, un membro del Sindacato dei giornalisti e dei media e un membro del dipartimento di polizia di Kabul», ha reso noto via Twitter Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei talebani e membro del team di negoziazione del gruppo.