Si presenta così l’esecutivo del nuovo Emirato islamico che i talebani avevano promesso «inclusivo» e invece non lascia spazio a nessuna donna e prevede figure sul cui capo pendono taglie milionarie.

A partire dall’uomo indicato come primo ministro: Mohammad Hasan Akhund, nella black list Onu dei «terroristi o associati a terroristi». In passato consigliere politico del mullah Omar, il defunto leader dei sedicenti studenti coranici, è stato anche governatore di Kandahar, la roccaforte dei fondamentalisti nel sud dell’Afghanistan, e ministro degli Esteri nel primo Emirato, tra il 1996 e il 2001.

Meno noto di altri sul piano mediatico, non viene però messa in dubbio la sua autorità, espressa con la presidenza del Rahbari Shura, il Consiglio direttivo che ha preso finora le principali decisioni sottoposte all’approvazione della Guida suprema, il mullah Hibatullah Akhundzada. Che oggi, nel suo primo messaggio dalla presa di Kabul, ha subito dettato l’obiettivo primario: «Far rispettare la regole islamiche e la sharia», la legge coranica.

Un intervento che promette il pugno di ferro mentre nel Paese si moltiplicano le proteste contro le interferenze del Pakistan e le violazioni dei diritti delle donne, da Kabul, con centinaia di manifestanti dispersi da spari in aria, a Herat, dove secondo fonti mediche la repressione ha provocato almeno 2 morti e 8 feriti da colpi d’arma da fuoco. Cortei in cui sono anche stati fermati numerosi giornalisti.

Il ruolo di vicepremier è stato affidato all’uomo a lungo indicato come capo politico dei Talebani, il co-fondatore Abdul Ghani Baradar, meno esposto in questo governo che il portavoce Zabihullah Mujahid ha comunque definito «provvisorio», in attesa di aggiustamenti e nuove nomine.