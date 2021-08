(Aggiornato alle 21.45) «I talebani hanno vinto... e ora sono responsabili dell’onore, della proprietà e della tutela dei loro connazionali». Lo ha affermato il presidente afghano Ashraf Ghani in una dichiarazione pubblicata su Facebook. Ghani, che non ha riferito dove si è recato dopo aver lasciato l’Afghanistan, ha detto di credere che «innumerevoli patrioti sarebbero stati martirizzati e la città di Kabul sarebbe stata distrutta» se fosse rimasto nel Paese.

Poco prima due funzionari talebani hanno detto alla Reuters che non ci sarà alcun governo di transizione in Afghanistan .

«Assicuriamo a tutte le ambasciate, missioni diplomatiche, istituzioni e cittadini stranieri a Kabul che non vi è alcun pericolo per loro». Lo scrive in un tweet il portavoce dei Talebani, Zabihullah, secondo cui «le forze dell’Emirato Islamico hanno il compito di mantenere la sicurezza a Kabul e in altre città del Paese».