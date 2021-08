«Vogliamo assicurarci che l’Afghanistan non sia più un campo di battaglia». Lo ha affermato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid nella sua prima conferenza stampa. «Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni», ha assicurato.

«Ci impegniamo per i diritti delle donne all’interno della Sharia. Lavoreranno fianco a fianco con noi. Non ci saranno discriminazioni», ha aggiunto Zabihullah Mujaid. «Nessuno sarà danneggiato, non vogliamo avere problemi con la comunità internazionale», ha aggiunto il portavoce dei talebani, precisando tuttavia che «abbiamo il diritto di agire secondo i nostri principi religiosi. Altri Paesi hanno approcci e regolamenti diversi, e gli afghani hanno il diritto di avere le proprie regole in accordo con i nostri valori».

I talebani sono stati costretti ad entrare a Kabul per evitare il caos, ha sottolineato il portavoce del movimento nella prima conferenza stampa dopo la presa della capitale afghana.

«Il nostro piano era di fermarci alle porte di Kabul in modo che il processo di transizione potesse essere completato senza intoppi. Ma sfortunatamente il governo precedente era incompetente e le loro forze dell’ordine non potevano fare nulla per garantire la sicurezza. Dovevamo fare qualcosa», ha aggiunto. «Siamo dovuti entrare a Kabul per garantire la sicurezza dei cittadini».

Dal canto suo il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto che il riconoscimento della «legittimità» di un prossimo governo guidato dai talebani in Afghanistan non è escluso a priori, ma sarà «soggetto al rispetto da parte loro degli standard internazionalmente concordati sui diritti umani e dell’inclusione». Secondo quanto riferisce Downing Street, BoJo ha peraltro ribadito che l’eventuale riconoscimento andrà concesso «su basi internazionali, non unilaterali».

«Un momento d’orgoglio: abbiamo liberato l’Afghanistan»

«Questo è un momento di orgoglio per l’intera nazione»: ha affermato il portavoce dei talebani. «Dopo 20 anni di lotte abbiamo liberato l’Afghanistan ed espulso gli stranieri». Lo stesso portavoce dei talebani ha promesso che i giornalisti non saranno perseguitati in Afghanistan e che alle donne sarà permesso di continuare a lavorare nei media, ha dal canto suo affermato la ong Reporters Sans Frontières.

Le assicurazioni di Zabihullah Mujahid sono state fornite nel corso di un colloquio con i rappresentanti della ong in difesa dei media domenica scorsa, mentre i talebani stavano prendendo il controllo di Kabul. «Rispetteremo la libertà di stampa, perché i media saranno utili alla società e potranno aiutare a correggere gli errori dei leader», ha affermato Mujahid, aggiungendo: «Attraverso questa dichiarazione a Rsf, dichiariamo al mondo che riconosciamo l’importanza del ruolo dei media. I giornalisti che lavorano per i media statali o privati non sono criminali e nessuno di loro sarà perseguito».

E sulle giornaliste, il portavoce dei talebani ha detto che sarebbe stato loro permesso di continuare a lavorare, a condizione di indossare un hijab o di coprirsi i capelli. Ed ha aggiunto che verrà stabilito un «quadro legale» e nel frattempo dovrebbero «restare a casa, senza stress e senza paura: assicuro loro che torneranno al loro lavoro».

Rsf tuttavia ha ricordato che durante il primo periodo del governo talebano in Afghanistan, dal 1996 al 2001, tutti i media furono banditi tranne la stazione radio Voice of Sharia «che non trasmetteva altro che programmi di propaganda e religiosi». A questo punto, ha aggiunto Rsf, «solo il tempo dirà» se questa apertura deve essere presa sul serio. Ed ha indicato che circa 100 media hanno smesso di operare dopo la rapida avanzata dei talebani nel Paese.

