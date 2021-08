Il nuovo governo a Kabul proteggerà i diritti delle donne all’istruzione e al lavoro e «l’onore degli afghani è al sicuro», compresi quelli che hanno lavorato per «stranieri» in passato. Lo ha detto il portavoce dei talebani Suhail Shaheen in un’intervista alla Cgtn Europe, il canale europeo in lingua inglese della televisione statale cinese Cctv.