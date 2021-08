I talebani sparano durante le manifestazioni per l’indipendenza, numerosi morti

È successo nella città di Asadabad dove la gente sventolava la bandiera nazionale durante gli annuali raduni dimostrativi per l’indipendenza del Paese - Non è chiaro se le vittime siano state colpite dal fuoco talebano o se siano morte nel fuggi fuggi per gli spari