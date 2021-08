Molti funzionari pubblici a Kabul non sono potuti rientrare in ufficio oggi, all’inizio della nuova settimana lavorativa, perché i talebani glielo hanno impedito. «Sono andato nel mio ufficio questa mattina, ma i talebani che erano all’ingresso mi hanno detto che non gli era stato ordinato di riaprire», ha detto Hamdullah, un funzionario della capitale.