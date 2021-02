Nuovi guai con la giustizia britannica per Piers Corbyn, fratello maggiore dell’ex leader laburista Jeremy, nonché meteorologo e astrofisico trasformatosi negli anni in militante «no vax» oltre che sostenitore delle teorie che negano i cambiamenti climatici, arrestato con l’accusa di aver aiutato a diffondere a Londra volantini «cospirazionisti» in cui i vaccini anti-Covid venivano assimilati agli esperimenti di Auschwitz.