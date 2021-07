«I dati preliminari suggeriscono che un ciclo completo dei vaccini contro la COVID-19» approvati in Europa, ossia quelli prodotti da Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson e AstraZeneca, «è necessario per fornire una protezione adeguata contro la variante Delta». Lo riferisce l’Agenzia europea dei medicinali (EMA). «I quattro vaccini anti-COVID autorizzati in Ue forniscono un’alta protezione contro tutte le varianti in circolazione, soprattutto contro la malattia grave e l’ospedalizzazione», ha aggiunto il responsabile dell’EMA per la strategia vaccinale, Marco Cavaleri.