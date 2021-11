Al via oggi a Lourdes l’Assemblea annuale dei vescovi francesi, in parte consacrata al rapporto shock della commissione Sauvé sui fatti di pedocriminalità nella Chiesa cattolica di Francia.

Dopo essere stati accolti dal presidente della Conferenza episcopale francese (Cef), Monsignor Eric de Moulins-Beaufort, i partecipanti hanno fatto «una pausa di silenzio in memoria delle vittime» della pedocriminalità. Alcuni di loro si sono raccolti dinanzi alla celebre grotta delle apparizioni della Vergine riunendosi poi a porte chiuse per avviare l’analisi del rapporto Sauvé. Per sette giorni, contro i sei previsti inizialmente, i circa 120 prelati consacreranno circa metà dei loro lavori «alla lotta contro le violenze e le aggressioni sessuali su minori», si legge in un comunicato.

Secondo il rapporto Sauvé pubblicato il mese scorso, in Francia, dal 1950, sono state 216.000 le vittime di violenze sessuali quando erano minorenni da parte di religiosi. Il rapporto stima intorno a 3.000 il numero di predatori coinvolti in questi fatti negli ultimi 70 anni. Se alcune vittime sono state invitate a Lourdes per partecipare all’assemblea episcopale, solo in pochissimi hanno accolto l’invito. Le associazioni che rappresentano le vittime hanno infatti deciso di non partecipare all’evento, deplorando che il rapporto Sauvé non sia l’unico tema messo all’ordine del giorno dell’assemblea.