Omicron ha «straordinarie capacità di diffusione» e sta già «imperversando nel mondo». Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive e consigliere dell’amministrazione Biden. In una serie di interviste ai media americani, Fauci osserva come i viaggi durante il periodo natalizio possano aumentare il rischio di infezione anche fra i vaccinati.