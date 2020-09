Il coronavirus continua a colpire gli allevamenti di visoni, nonostante le misure di controllo messe in atto: in Olanda sono almeno 50 gli animali in cui è stata riscontrata l’infezione da Sars-CoV-2, e sono segnalati casi anche in Spagna, Danimarca e Stati Uniti. A segnalarlo è Promed, il programma per il monitoraggio delle malattie emergenti della Società internazionale di malattie infettive.