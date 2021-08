Dopo Amadeus anche Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a Sanremo nell’edizione 2022. A far sospettare una nuova partecipazione al Festival della canzone italiana per il prossimo anno un video postato oggi dall’asso del Milan che ricorda l’avventura-disavventura, con un passaggio in moto per «dribblare» il traffico bloccato in autostrada da un incidente, vissuta dal calciatore svedese per arrivare in tempo al teatro Ariston.