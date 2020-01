Ikea ha concordato il pagamento di un risarcimento di 46 milioni di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi) ai genitori di un bambino di due anni morto soffocato nel 2017 in California dopo che una cassettiera del modello Malm prodotta dalla società gli era caduta addosso. Lo riferisce la Bbc online. Secondo gli avvocati si tratta del più ingente risarcimento mai accordato per la morte accidentale di un bambino negli USA.