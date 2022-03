Ikea ha annunciato in un comunicato di aver sospeso le sue attività in Russia e Bielorussia. Una decisione che interesserà circa 15.mila dipendenti.

«La guerra ha un enorme impatto umano e si traduce anche in gravi interruzioni della catena di produzione e commerciale, ragioni per le quali le società del gruppo hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività di Ikea in Russia», si legge in un comunicato in cui si fa riferimento anche al mercato bielorusso.