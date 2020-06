«L’Italia in questa emergenza ha mostrato il suo volto migliore. Sono fiero del mio Paese», ha detto oggi il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella alla vigilia del 74. anniversario della Festa Nazionale della Repubblica. «Il 2 giugno sia emblema della ripartenza italiana, quel che ci fa riconoscere, ancora oggi, legati da un comune destino», ha aggiunto.

«Accanto al dolore per le perdite e per le sofferenze patite avvertiamo, giorno dopo giorno, una crescente volontà di ripresa e di rinascita, civile ed economica», ha detto Mattarella in occasione del «Concerto dedicato alle vittime del coronavirus» alla vigilia della Festa della Repubblica Italiana. Domani, il capo dello Stato italiano si recherà a Roma e Codogno.