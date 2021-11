«La quarta ondata della pandemia ci sta colpendo duramente». Così si esprimeva il ministro tedesco della Salute Jens Spahn, già lo scorso 3 novembre. Sono passate due settimane e la situazione in Germania si è ulteriormente aggravata. Sin da subito, il dito era stato puntato sui non vaccinati. «La quarta ondata della pandemia si sta purtroppo sviluppando come temevamo, perché non si vaccinano abbastanza persone», aveva spiegato Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute for Health Monitoring. Insomma, ragionamenti che hanno funto da avvertimento e che ieri si sono trasformati in una serie di decisioni, molte delle quali direttamente rivolte proprio a quella fetta di popolazione non ancora immunizzata. Decisioni che già erano state anticipate dalle precedenti dichiarazioni di Angela...