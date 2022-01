Il 34% degli americani pensa la violenza contro il governo a volte sia giustificata: è quanto emerge da un sondaggio del Washington Post e della University of Maryland alla vigilia del primo anniversario dell’assalto al Congresso del 6 gennaio.

Una divisione confermata anche quando si tratta di giudicare la responsabilità di Donald Trump nell’attacco al Capitol: per il 60% degli americani ha una «grande» o «buona» quota di colpa, ma la percentuale sale tra i dem (92%) e cala tra i repubblicani (27%) e gli indipendenti (57%). Per il 72% dei repubblicani e l’83% degli elettori del tycoon l’ex presidente ha solo «qualche responsabilità» o non ne ha «affatto».