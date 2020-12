Nell’ultima settimana (dal 26 novembre al 3 dicembre), alla compagnia aerea Alitalia, le nuove prenotazioni per volare nella settimana dal 14 al 20 dicembre hanno determinato un incremento del 50% e quelle per volare nella settimana 21-27 dicembre un incremento del 13%. Lo fa sapere la stessa società, interpellata dall’agenzia di stampa italiana ANSA sul possibile aumento delle prenotazioni in vista delle restrizioni natalizie (dal 21 dicembre non sarà possibile spostarsi tra le regioni).