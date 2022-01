La compagnia aerea Emirates sospende i voli verso alcune città statunitensi a causa delle preoccupazioni dovute all’entrata in vigore della rete 5G. I voli per New York, Los Angeles e Washington DC non sono stati interessati.

Ieri le compagnie At&T e Verizon hanno annunciato che ritarderanno l’avvio della nuova rete intorno ad alcuni aeroporti per evitare il potenziale «caos» paventato dal settore aereo, per possibili interferenze con gli strumenti di bordo necessari all’atterraggio in certe condizioni. Tuttavia i voli da Dubai verso nove città statunitensi sono sospesi fino a nuovo avviso a causa di ‘problemi operativi’, riporta la stampa locale, citando Emirates Airlines.

La compagnia di bandiera di Dubai ha sospeso i voli verso Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco e Seattle, spiegando con una nota che i clienti in possesso di biglietti con destinazione finale in una delle suddette destinazioni devono riprenotare, oppure conservare il loro biglietto Emirates per un cambio di viaggio».

L’altra compagnia aerea emiratina Etihad afferma che i suoi voli non saranno interessati dal lancio del 5G nelle destinazioni statunitensi. «Etihad Airways attualmente opera servizi passeggeri per New York, Washington DC e Chicago su Boeing 787 Dreamliner. Il previsto dispiegamento di servizi di rete mobile 5G negli Stati Uniti non influisce attualmente sulle nostre operazioni di volo passeggeri», scrive il giornale online emiratino Khaleej Times, rimarcando il fatto che le società di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti hanno implementato con successo il 5G senza alcun incidente.

Ma il ministro dei trasporti statunitense Pete Buttigieg e Steve Dickson, capo della Federal Aviation Administration (Faa), dopo le preoccupazioni espresse anche da società aeronautiche come Boeing e Airbus per possibili interferenze con gli strumenti di bordo necessari all’atterraggio in certe condizioni, hanno chiesto un rinvio.

