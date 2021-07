Lo studio, condotto nei mesi di giugno e luglio su un campione di 36’227 persone in 21 Stati, ha coinvolto per la prima volta, anche bambini dai sei anni di età. «Questi risultati mostrano che c’è un raggio di speranza», ha commentato Barghava, «ma non ci autorizzano a rilassarci. Dobbiamo insistere nel rispettare le precauzioni anti-Covid».

La precedente indagine, condotta prima della seconda ondata del virus, aveva riscontrato un tasso di appena il 21% di adulti con anticorpi. L’indagine ha mostrato anche che le differenze di risultati tra uomini e donne non sono significative e che non lo sono neppure quelle tra aree urbane e rurali. Tra i non vaccinati mostra anticorpi il 62,3% della popolazione, percentuale che sale all’81% in chi ha ricevuto una dose di vaccino e all’89,8 in chi ne ha avute due.