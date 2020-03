(Aggiornata alle 20.36) Sono arrivate a 3.214 le morti nel mondo per il coronavirus, 94.251 i contagi. È il quadro in tempo reale dell’università Johns Hopkins.

Il 90% dei nuovi contagi fuori dalla Cina e concentrati in tre Paesi

«Nelle ultime 24 ore la Cina ha riportato 120 nuovi casi di coronavirus, soprattutto nella provincia dell’Hubei. Nel resto del mondo i casi sono stati 2.075, registrati in 35 Paesi e di questi il 90% è concentrato in tre Stati». Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing sul coronavirus. Ghebreyesus non ha citato i nomi dei tre Paesi, limitandosi a precisare che l’Oms ha inviato un team in Iran per distribuire materiali e supportare il governo nella risposta all’epidemia.

In Germania salgono a 262 i casi di contagio

Sono saliti a 262 i casi positivi al test del Coronavirus in Germania. È quello che emerge dai dati del ministero della Salute aggiornati nel pomeriggio. Stamattina erano 240, ieri 199.

La regione più colpita resta il Nordreno-Vestfalia con 115 casi. Seguono il Baden-Wuerttemberg con 50 e la Baviera con 48. A Berlino sono stati registrati 7 casi.

USA, 8 miliardi per l’emergenza

Accordo al Congresso americano su pacchetto da 8 miliardi di dollari per far fronte all’emergenza del coronavirus. L’intesa bipartisan deve essere ora approvata dalla Camera e del Senato, per poi arrivare sulla scrivania del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la firma. Le attese sono per un iter rapido visto che sia i democratici sia i repubblicani sono ampiamente a favore delle misure.

Primi due casi in Ungheria, sono studenti iraniani

Sono stati registrati oggi i primi due casi di Coronavirus in Ungheria. Lo scrive l’agenzia austriaca Apa. Si tratta di due studenti iraniani. Il premier Viktor Orban ha scritto su Facebook: «Abbiamo le prime persone contagiate, o meglio, due persone che abbiamo dovuto portare subito in ospedale. Non hanno ancora sintomi, ma l’infezione è confermata».

In Francia 285 casi, 73 più di ieri

Sono 285 i casi confermati di Coronavirus in Francia oggi, con un aumento di 73 rispetto a ieri. Lo ha detto stasera nel consueto punto stampa quotidiano il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Il bilancio dei morti resta a 4, 15 i pazienti in rianimazione, ha aggiunto.

L’OMS: «Solo con misure rapide si può fermare il virus»

Solo con «misure rapide e incisive, i Paesi possono interrompere la trasmissione e salvare le vite». Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing sul coronavirus.

«Questo virus - ha ribadito - non è la Sars, non è la Mers e non è un’influenza: la sua natura ci dà un’opportunità di rompere la catena della trasmissione e contenere la sua diffusione».

La Contea di Los Angeles dichiara lo stato d’emergenza

La contea di Los Angeles dichiara l’emergenza per il coronavirus in seguito all’aumento dei casi. La California è lo stato americano più colpito dal virus, con almeno 27 casi. La dichiarazione dello stato di emergenza consente alla contea di aumentare i test, dai quali - avvertono le autorità - risulterà un numero elevato di casi.

Dal Fondo monetario 50 miliardi per il coronavirus

Il Fmi mobilita 50 miliardi di dollari per paesi poveri alla prese con il coronavirus. Lo annuncia il direttore generale del Fondo, Kristalina Georgieva, in un’intervista a Cncb. Dei 50 miliardari, 10 sono per i paesi a reddito più basso e 40 miliardi per quelli a medio reddito.

L’infezione osservata in 3D

Osservato in 3D l’intero meccanismo con cui il coronavirus forza le cellule umane per infettarle: il suo ‘piede di porco’ molecolare è stato fotografato mentre agisce sulla serratura della cellula, studiata per la prima volta nella sua interezza grazie alla tecnica da Nobel chiamata criomicroscopia elettronica. Il risultato, utile a sviluppare nuovi test diagnostici e farmaci contro Covid-19, è pubblicato su Science dal gruppo cinese guidato da Qiang Zhou.

La BCE verso un taglio dei tassi

«Ci aspettiamo che, per fronteggiare la crescita e le pressioni inflazionistiche più deboli e le condizioni finanziarie più onerose, la Bce taglio il tasso sui depositi di 10 punti base questo mese». Lo scrive Standard & Poor’s in un rapporto sull’impatto economico del coronavirus nell’Eurozona. Secondo S&P, la Bce potrebbe rivedere il ‘tiering’ del tasso sui depositi per alleviare l’impatto sui bilanci bancari dei tassi ancor più negativi.

In Cina accelera la produzione

La prevenzione e il controllo del coronavirus in Cina stanno migliorando e la produzione è in fase di accelerazione: il presidente Xi Jinping, in una riunione del Comitato permanente del Politburo, ha detto che la situazione nella provincia dell’Hubei e nel suo capoluogo Wuhan «resta difficile» e che il livello di vigilanza, prevenzione e controllo «può essere ridotto». Allo stesso tempo, pur riconoscendo la «complessità» della situazione, Xi ha ribadito che è necessario «promuovere in modo ordinato la ripresa del lavoro e della produzione» per «ridurre al minimo le perdite causate dall’epidemia», ha aggiunto il presidente, secondo il resoconto dei media ufficiali.

130 casi negli USA

Sale ad almeno 130 il numero dei casi di coronavirus accertati negli Stati Uniti, di cui almeno 6 nella città di New York. Sono gli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie federali statunitensi. Fermo a 9 il numero dei decessi, tutti nello stato di Washington dove ci sono attualmente 27 casi come in California.

Aria meno inquinata del 30% in Cina

Calo dei livelli di PM2,5 anche del 30% in Cina durante l’epidemia di coronavirus. Lo comunica Copernicus atmosphere monitoring service (Cams).

Francia, niente quarantena per rientri dall’Italia

Con il passaggio alla fase 2 dell’epidemia di Coronavirus, prevista dal protocollo varato dalla Francia dopo la pandemia di H1N1 nel 2009, le misure di confinamento o quarantena per chi rientra da zone a rischio, come l’Italia del Nord, non sono più all’ordine del giorno. In sostanza, essendosi ormai il virus propagato, secondo il protocollo, perdono senso le misure di confinamento e quarantena per bloccarne la diffusione.

La situazione in Cina

La Cina ha registrato 119 nuovi contagi da coronavirus, in calo per il terzo giorno di fila, e 38 ulteriori decessi. Secondo gli ultimi dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) aggiornati a martedì, i decessi totali sono saliti a 2.981 e le infezioni a 80.270.

I nuovi casi nell’Hubei, provincia epicentro dell’epidemia, si sono attestati a 115, mentre 4 sono quelli relativi al resto della Cina. Il numero di infezioni sospette sono calate a 520, ai livelli più bassi da gennaio.

In Corea del Sud superata quota 5 mila

La Corea del Sud ha registrato 516 nuovi casi di contagio da coronavirus, che fanno salire il totale nazionale a quota 5.328. Gli ultimi dati aggiornati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) hanno evidenziato anche quattro ulteriori decessi, per complessivi 32 casi.

In Giappone più di mille contagi

I casi di coronavirus in Giappone - compresi gli oltre 700 passeggeri infettati sulla nave Diamond Princess - hanno superato la soglia psicologica delle 1.000 persone.

I numeri aggiornati ad oggi sono stati forniti dal ministero della Salute nipponico e comprendono un bilancio di 12 morti, inclusi sei che erano sulla nave.

Trenta casi in Canada

Salgono a 30 i casi di coronavirus in Canada. Gli ultimi tre casi confermati sono due in Ontario (una donna che ha viaggiato in Egitto e un uomo tornato dal’Iran) e uno nella British Columbia (un uomo anch’egli tornato dall’Iran).

In Argentina si cercano i passeggeri di un volo Alitalia

Le autorità sanitarie stanno localizzando in Argentina i passeggeri di un volo dell’Alitalia, giunto a Buenos Aires da Roma domenica, che si trovavano davanti e dietro l’uomo argentino di 43 anni che, hanno confermato oggi le analisi, rappresenta il primo caso di contagio da coronavirus ufficializzato nel Paese.

Sbarcato nell’aeroporto internazionale di Ezeiza senza alcun sintomo, la persona in questione ha manifestato febbre e tosse poche ore dopo l’arrivo, fatto che lo ha spinto a recarsi presso una clinica del gruppo Swiss Medical dove, dopo controlli preliminari, è stato internato in isolamento.

L’argentino, ha reso noto il ministro della Sanità Ginés Gonzáles García, aveva viaggiato in business class, e ora si cercano i passeggeri che sedevano davanti e dietro di lui per l’applicazione del protocollo di prevenzione del Covid-19 che prevede la quarantena per le persone a rischio.

