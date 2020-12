Secondo schiaffo a Donald Trump su TikTok: un altro giudice federale ha bloccato il suo tentativo di bandire l’app cinese per motivi di sicurezza nazionale. Lo scrive il «Wall Street Journal».

Il giudice Carl Nichols della corte distrettuale della capitale ha concesso un’ingiunzione preliminare che impedisce al Dipartimento del commercio di attuare le restrizioni previste nel decreto del presidente, sostenendo che eccede i suoi poteri in base all’International Emergency Economic Powers Act e definendo l’azione «arbitraria e capricciosa».

Nei giorni scorsi, l’amministrazione Trump aveva deciso di non prorogare per la cinese ByteDance la scadenza del 4 dicembre per vendere TikTok, ma i colloqui con la società del Dragone sono proseguiti senza che scattasse alcuna restrizione.