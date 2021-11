Il Belgio verso nuove misure, rischiano club e palestre

Il premier belga, Alexander De Croo, ha mostrato un certo scetticismo sull’opportunità di nuove chiusure e sembra - secondo quanto riportato dalla stampa locale - più orientato ad allargare smart working e obbligo di mascherina. In bilico, comunque, restano discoteche e palestre delle quali il Comitato tecnico-scientifico ha chiesto la chiusura per almeno 3 settimane.

Nel frattempo, la politica belga si divide sull’obbligatorietà del vaccino per alcune categorie, tema che sarà sul tavolo della riunione del governo di domani. I socialisti e il ministro vallone ed ex premier Elio Di Rupo spingono per la vaccinazione obbligatoria, e non solo al personale sanitario. De Croo, tuttavia, propende per un’ulteriore campagna di sensibilizzazione.