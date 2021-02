Con la strada principale spazzata via, i soccorritori hanno dovuto scalare il fianco di una collina con le corde per raggiungere l’ingresso. E stanno usando macchinari pesanti per rimuovere tonnellate di rocce.

«Se questo incidente fosse accaduto la sera, dopo l’orario di lavoro, la situazione non sarebbe stata così grave in quanto gli operai sarebbero stati a casa», ha detto il premier dello Stato Trivendra Singh Rawat ai giornalisti.

Proseguono le ricerche di almeno 200 dispersi in India: oltre duemila tra poliziotti e militari sono impegnati almeno per le prossime 48 ore, ha riferito il capo dell’agenzia nazionale per le emergenze, come riporta il Guardian. Si cerca all’interno di tunnel lunghi chilometri dove si stima siano rimaste intrappolate decine di lavoratori impegnati nella costruzione delle dighe.