A bordo di una vettura scoperta in stile papamobile, Recep Tayyip Erdogan fende il corteo festante di nazionalisti che lo accoglie nella parte settentrionale dell’isola sotto controllo turco, nel 47esimo anniversario dell’intervento militare di Ankara, compiuto in risposta a un tentativo di golpe filo-greco.

Con sé, Erdogan ha portato buona parte dei ministri, l’intero stato maggiore del suo Akp, i massimi esponenti istituzionali e il principale alleato, l’ultranazionalista Devlet Bahceli: tutto per segnare l’importanza di un’operazione su cui Ankara - che sull’isola mantiene dal 1974 decine di migliaia di soldati - sta puntando sempre più forte. La scommessa parte dai fallimenti di tutti i negoziati condotti finora - gli ultimi nel 2017 in Svizzera. La scorsa primavera, poi, il tentativo di avviare nuovi colloqui formali è naufragato sul nascere.

In una fitta serie di appuntamenti, tra inaugurazioni e tappe simboliche, Erdogan non ha mancato quello più controverso: la visita a Varosha, il borgo-fantasma di Famagosta, un tempo gioiello del turismo regionale. Dopo quasi 50 anni di abbandono dopo la fuga dei residenti greci, in autunno aveva promesso di riaprirlo ai visitatori insieme al leader turco-cipriota Ersin Tatar. Una sfida ripresa oggi, assicurando «l’inizio di una nuova era» e promettendo compensazioni finanziarie per le proprietà perdute dai greco-ciprioti.