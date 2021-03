Crisi della carta igienica? Può sembrare una barzelletta, ma non è così: le forniture di uno dei più essenziali tra i beni di consumo potrebbero essere realmente minacciate a causa del blocco del canale di Suez. A confermarlo l’amministratore delegato di Suzano, il principale produttore della materia prima utilizzata nella produzione della carta igienica, in un’intervista a Bloomerg nella quale spiega che i container inviati nei paesi occidentali stanno impiegando tempi sensibilmente più lunghi, portando quindi a un forte aumento delle tariffe di spedizione dei container e dei costi per i trasporti marittimi.