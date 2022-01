Non bastano i booster nei Paesi ricchi per uscire dalla pandemia COVID: lo afferma Maria van Kerkhove, epidemiologa dell’OMS alla BBC. La crisi globale «richiede una vaccinazione globale», ha detto ricordando che nei Paesi a basso reddito la percentuale di vaccinati è al 3%. Si tratta di un «fallimento morale ed etico» ed è necessario allocare risorse per raggiungere il 70% di vaccinati a livello mondiale entro luglio 2022, come prevedono gli obiettivi dell’OMS.