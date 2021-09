Dal tedesco Christian Drosten all’italiano Matteo Bassetti, dal «nostrano» Giorgio Merlani, allo statunitense Anthony Fauci. In tempi di COVID-19, virologi, medici e autorità sanitarie sono entrati nelle case di tutto il mondo. Come strateghi in battaglia hanno indicato alla popolazione la via da seguire per combattere la pandemia. E proprio come i militari, sembrano ora godere del famoso «fascino della divisa», o meglio: del camice. Alle nostre latitudini, ad esempio, tale apprezzamento si è manifestato sui social con gruppi come «le bimbe di Merlani». Negli Stati Uniti, invece, addirittura con la diffusione di tazzine e T-shirt con la scritta «In Fauci we trust» (In Fauci confidiamo).

Non solo ammirazione

Tra gli esperti di tutto il mondo ad aver conquistato la fama maggiore nell’ultimo anno e mezzo è stato probabilmente l’immunologo statunitense Fauci. L’80.enne a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive) non è solo al centro di un ampio merchandising che va dalle candele ai libri da colorare, dalle felpe ai calzini, ma è anche protagonista di un documentario pubblicato cinque giorni fa da National Geographic. Il suo non è assolutamente un nome nuovo: già alla testa del NIAID nel periodo che vide la prima rapida diffusione dell’AIDS, l’esperto di malattie infettive nel corso della propria carriera ha dovuto fare i conti con critiche feroci. Negli anni ‘80 subì numerosi attacchi da parte della comunità LGBT, che accusavano lui e l’amministrazione federale di incompetenza e disinteresse nella lotta alla nuova malattia. Accuse dalle quali l’immunologo venne parzialmente scagionato, tanto che il drammaturgo e attivista LGBT Larry Kramer (che inizialmente lo aveva definito «un assassino») arrivò a decantarne le gesta, chiamandolo «l’unico vero e grande eroe» della lotta all’AIDS. Una guerra che ha profondamente segnato l’originario di Brooklyn, che in una delle interviste concesse ai registi del documentario, non riesce a trattenere le lacrime al ricordo di un paziente affetto da AIDS che perse la vista.

Non tutto il merchandising sostiene l’immunologo, qui definito «bugiardo». / © Web

Oggi, con il diffondersi della COVID-19 e le strette contromisure sostenute da Fauci, l’anziano medico ha visto nuovamente l’opinione pubblica polarizzarsi, tra chi in lui «confida» e chi invece lo chiama «bugiardo». Tanto che nell’ultimo biennio non sono mancate le minacce di morte a lui e ai suoi famigliari, intimidazioni arrivate da chi le misure anti-COVID proprio non le può soffrire. Un aspetto, questo, trattato anche nel già citato documentario.

Il trailer del documentario «Fauci»

Come in passato, però, il pragmatismo dell’80.enne ha conquistato buona parte della popolazione, tanto che in una puntata del Saturday Night Live dell’aprile 2020, Brad Pitt ne aveva vestito i panni fingendo di commentare le improbabili esternazioni dell’allora presidente Donald Trump (che parlava di iniezioni endovenose di disinfettante per combattere il coronavirus).

L’imitazione di Brad Pitt

Bassetti, la «droga» della telecamera e le minacce

Anche in Italia la pandemia ha portato alle luci della ribalta virologi e immunologi, che di questa notorietà hanno assaggiato sia i lati positivi sia quelli negativi. Tra ammirazione e rimproveri, il caso più emblematico è probabilmente quello di Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica di malattie infettive al San Martino di Genova, che anche il CdT intervistò a suo tempo.

Spessissimo sulle poltrone delle più importanti emittenti televisive, Bassetti è diventato rapidamente un volto importante nella vicina Penisola. Tanto da essere definito da molti giornali come un vero e proprio «sex symbol». In un’intervista al settimanale «Chi» aveva ammesso: «Non nascondo che la telecamera è una droga. Ma quando non mi chiameranno più vorrà dire che l’emergenza è finita. Accetto volentieri lo scambio, ma non credo che sarà per forza oblio».

Negli ultimi tempi, però, anche il medico italiano ha dovuto fare i conti con l’altra faccia della medaglia. Minacciato e addirittura aggredito per strada dai no-vax imbufaliti, Bassetti è stato vittima di una campagna di denigrazione sviluppatasi sui social e Telegram, dove i più accaniti hanno diffuso indirizzo e numero privati dell’infettivologo chiamando al linciaggio.

Il fascino del camice, insomma, c’è. Ma non è tutto rose e fiori.

