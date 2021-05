È alla guida della comunità cristiana che al mondo ha più religiosi per numero di fedeli. Eppure padre Gabriel Romanelli, argentino, parroco dell’unica chiesa cattolica di Gaza, sente tutto il peso del suo ministero, gravato in questi giorni dalla guerra con Israele. «La situazione – dice padre Gabriel al telefono da Gaza – è veramente molto brutta. Da giorni ormai ci sono bombardamenti continui qui, speriamo che arrivi presto la notizia del cessate il fuoco e della tregua. Siamo consapevoli che non è la soluzione definitiva alla guerra tra Israele e Palestina ma almeno si potrebbe riprendere un po’ fiato, la gente è allo stremo».

A Gaza , secondo gli ultimi dati, ci sono 1.077 cristiani, di cui 133 sono cattolici che frequentano la parrocchia di Romanelli. Padre Gabriel, che appartiene alla...