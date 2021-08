Dopo aver conquistato, domenica scorsa, la medaglia d’oro nel corpo libero maschile alle olimpiadi di Tokyo, il ginnasta artistico Artem Dolgopyat è diventato un eroe in Israele. Oltre a finire sulle prime pagine dei quotidiani dello Stato ebraico, il campione olimpionico ha ricevuto i complimenti del capo dello Stato Isaac Herzog e del premier Naftali Bennett.

Ma quando sua madre, Angela, ha rivelato ai media che Artem in Israele non può sposarsi e che per celebrare il matrimonio dovrebbe recarsi all’estero, in Israele si è levato un coro di proteste contro le norme religiose in vigore nel Paese che ostacolano il matrimonio dei cittadini non ebrei. Dolgopyat, come riferisce il Jerusalem Post, è nato in un Ucraina da padre ebreo e per questo all’età di 12 anni è giunto in Israele con la sua famiglia grazie alla «Legge del ritorno» del 2009. La madre di Artem però non è ebrea, e per questo le autorità israeliane non lo considerano un ebreo. Nemmeno la sua fidanzata, che è bielorussa, è ebrea.

Quindi per i due giovani che hanno vissuto insieme per 3 anni, l’unico modo per convolare a nozze è quello di sposarsi all’estero. Negli scorsi giorni il ministro del Turismo Yoel Razvozov si è indignato per questa situazione: «Inaccettabile - ha scritto - che Artem ci abbia fatto l’onore del podio e che sia considerato un cittadino di serie B. Inammissibile che il Rabbinato non garantisca diritti civili elementari a chi ha talmente onorato Israele». Sulla vicenda giovedì scorso è intervenuto anche Yaakov Katz, direttore dell’autorevole Jerusalem Post, per sottolineare come sia inconcepibile che dopo 73 anni di esistenza dello Stato ebraico, Israele non fornisca ancora pieni diritti a tutti i suoi cittadini. Katz nel suo commento ricorda che sono oltre 300.000 i cittadini israeliani che vivono nel Paese ma non possono sposarsi perché il Gran Rabbinato e la Legge ebraica ortodossa non li riconoscono come ebrei.

«I cittadini si attengono alle leggi dello Stato, pagano le tasse, servono nell’esercito - sottolinea l’editorialista del Jerusalem Post - e adempiono ad altri obblighi sociali. Uno dei diritti fondamentali di uno Stato è la possibilità di sposarsi. Purtroppo in Israele qualcosa di così fondamentale non può essere dato per scontato». La tesi del direttore del quotidiano di centrodestra è condivisa da molti nello Stato ebraico. Nel corso di questa settimana vi sono stati membri della Knesset (il Parlamento israeliano), ministri e giornalisti che hanno affrontato il tema del matrimonio civile, alla luce della situazione difficile che sta vivendo il campione olimpico Dolgopyat.

«Ma dov’erano queste persone negli ultimi trent’anni?» si chiede Yaakov Katz, ricordando l’immigrazione massiccia dai Paesi dell’ex Unione Sovietica che ha portato in Israele un milione di persone. Di questi migranti circa 200.000 non sono stati considerati ebrei in base alla legge ebraica. I loro figli non possono sposarsi in Israele, e questo, secondo Katz, «è una macchia sul carattere democratico del Paese». Il problema con cui si trovano confrontati il campione olimpico Dolgopyat e altre migliaia di israeliani potrebbe essere facilmente risolto se il Governo guidato dal premier Naftali Bennett facesse approvare una legge che permetta il matrimonio civile per gli israeliani non religiosi.

Secondo il direttore del Jerusalem Post, il partito Yesh Atid (C’è un futuro) di Yair Lapid, centrista e laico, sostiene già il matrimonio civile, così come quasi tutti gli altri partiti della coalizione. Per cui l’unico motivo per cui Bennett non ha promosso una legge a favore del matrimonio civile è il suo desiderio di tenere la porta aperta ai partiti religiosi Shas e United Torah Judaism per una loro futura entrata nell’Esecutivo.

Tuttavia l’attuale premier israeliano resterà alla guida del Governo per soli due anni, in base all’intesa raggiunta con il centrista Yair Lapid che gli succederà alla guida dell’Esecutivo. Se Bennett intende portare avanti delle riforme importanti per il Paese lo deve fare subito, sottolinea più di un analista politico. Al ginnasta d’oro Artem Dolgopyat e altre migliaia di israeliani non resta che sperare in una svolta storica.

©CdT.ch - Riproduzione riservata