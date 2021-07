Nel freddo Canada non era mai successo: da venerdì scorso, la parte occidentale del Paese è stretta nella morsa di un caldo torrido. Nella cittadina di Lytton, a 250 chilometri a est di Vancouver, la media stagionale normalmente supera di poco i venti gradi. Martedì pomeriggio, invece, la colonnina di mercurio ha toccato i 49,6 gradi. Un dato mai registrato nella storia, hanno commentato dall’associazione Environment and Climate Change Canada: «Sono stati battuti i record di temperatura giornalieri e di tutti i tempi per il terzo giorno consecutivo».

Oltre trecento vittime

Le temperature estreme in pochi giorni hanno causato la morte di oltre trecento persone, in gran parte anziani che vivevano soli in case prive di aria condizionata o persone con problemi di salute. Tante, tantissime le chiamate...