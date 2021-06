Il Canada ha annunciato che rinuncerà alla distribuzione del lotto di 300 mila dosi del vaccino anti-Covid di Johnson e Johnson ricevute all’inizio di quest’anno, a causa di «preoccupazioni» legate alla sua produzione in un laboratorio statunitense.

«A causa delle preoccupazioni sollevate su una sostanza farmaceutica sviluppata presso la struttura Emerging BioSolutions di Baltimora, nel Maryland, Health Canada non distribuirà il lotto ricevuto al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei canadesi e delle canadesi», ha affermato il ministero in una nota.

Questa sostanza è stata «contaminata con componenti di un altro vaccino» al momento della produzione e dopo l’esame delle fiale, le autorità sanitarie canadesi hanno concluso che non soddisfa gli standard.

Una delegazione «ispezionerà» lo stabilimento del Maryland questa estate e il Canada non accetterà nuove consegne di vaccini da questa struttura fino ad allora. Poche ore prima, le autorità sanitarie statunitensi avevano annunciato che avrebbero dovuto essere scartati «diversi lotti» di vaccini Johnson e Johnson prodotti in questo stabilimento di Baltimora, circa 60 milioni di dosi secondo il New York Times.