I risultati raggiunti dal Governo austriaco guidato dal giovane cancelliere Sebastian Kurz (ÖVP, Partito popolare) nella battaglia contro la pandemia di coronavirus sono notevoli. Dopo un solo mese di lockdown l’Esecutivo sembra già pronto a far ripartire, seppur a piccoli passi, l’economia nazionale.

Lo scorso 15 marzo per fronteggiare la diffusione della COVID-19, Vienna aveva deciso di chiudere negozi (esclusi quelli del settore alimentare) ristoranti, parchi giochi, campi sportivi e altri luoghi pubblici. Erano inoltre state introdotte severe restrizioni agli spostamenti della popolazione.

La scorsa settimana, un mese dopo l’introduzione del lockdown, l’Esecutivo austriaco si è già lanciato nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, riaprendo i negozi di piccole dimensioni e i parchi. Per contenere il rischio di nuovi contagi è stato reso obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i negozi, sui mezzi pubblici e sui taxi, mentre all’entrata dei parchi pubblici vi sono dei controlli per evitare l’affollamento. Domenica scorsa il cancelliere Kurz ha definito «sotto controllo» la situazione in Austria e si è detto felice per il fatto che il Paese registri solo un centinaio di nuovi casi di contagio al giorno, nonostante le prime aperture per un ritorno alla normalità.

L’Austria, che ha un numero di abitanti di poco superiore a quello della Svizzera, ha finora registrato 470 morti da COVID-19 (circa un terzo di quelli che si contano nel nostro Paese) e 14.795 contagi, rispetto ai quasi 28.000 della Svizzera.

In una tale situazione appare comprensibile che in questo Paese alcune aperture siano arrivate prima, rispetto ad altri Stati. Ieri ha ad esempio riaperto McDonald’s, per il momento però solo in modalità drive-in (consumo del cibo in auto). Nei prossimi giorni apriranno anche le altre catene di fast food.

Ma il cancelliere Kurz già guarda oltre, e per metà maggio prevede la riapertura dei ristoranti. E già si pensa alle misure di sicurezza, come ad esempio a un numero massimo di clienti, in base alla superficie a disposizione, e all’obbligo per il personale di portare mascherine di protezione. Dal canto suo la ministra del Turismo Elisabeth Köstinger si spinge oltre, ipotizzando, per la prossima estate, l’apertura dei confini austriaci ai turisti provenienti da Paesi considerati «virtuosi» nel contenimento del coronavirus.

Sono tutti buoni propositi che già lasciano immaginare un progressivo ritorno alla normalità. Tuttavia la strada non sarà facile. Si avanza a piccoli passi tra tante incertezze, in quanto ci si muove in una situazione mai vissuta in passato. Lo stesso cancelliere, nel corso di un’intervista alla CNN ha sottolineato che il percorso intrapreso durerà mesi e poi ci sarà «una nuova normalità», con «il massimo di libertà possibile date le limitazioni necessarie». Il rischio è, come sottolineano alcuni epidemiologi, che il Paese sia colpito da una seconda ondata di contagi. Per evitare ciò Vienna attualmente effettua 10.000 test al giorno, ma il numero, ha promesso il cancelliere, a breve sarà innalzato.

