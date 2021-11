Peng Shuai «si presenterà presto in pubblico e parteciperà ad alcune attività». Ad assicurarlo su Twitter è Hu Xijin, il direttore del cinese Global Times, dopo il pressing internazionale per avere risposte sulla sorte della tennista sparita dal 2 novembre dopo le accuse di abusi sessuali rivolte all’ex vicepremier Zhang Gaoli.

La scomparsa dell’atleta - per la quale si è mobilitato il mondo intero, dall’ONU alla Casa Bianca fino a tutto il tennis professionistico globale - è diventato un caso di grande imbarazzo per la Cina a poco più di due mesi dai Giochi invernali di Pechino 2022, già minacciati di boicottaggio.

Pur se difficilmente verificabili, le affermazioni di Hu meritano attenzione: provengono da un esperto e carismatico giornalista alla guida del tabloid del Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese, che spesso anticipa gli scenari su varie questioni, a partire da quelle più strettamente politiche. I commenti di Hu sono legati alle foto di Peng postate su Twitter da Shen Shiwei - un reporter della Cgtn, il canale internazionale della tv statale Cctv - e riprese da WeChat, dove erano state diffuse da un’amica della tennista. Nelle immagini Peng, 35 anni, appare sorridente tra un gatto, un peluche di Kung-fu panda e un ritratto sullo sfondo con Winnie the Pooh, il personaggio dei cartoni animati spesso censurato sul web cinese perché usato per riferirsi ironicamente al presidente Xi Jinping.

L’hashtag #WhereIsPengShuai sta continuando a spopolare sui social media internazionali, anche grazie alla netta presa di posizione della WTA, l’associazione che gestisce il circuito professionistico globale del tennis femminile, che ha minacciato di lasciare la Cina in assenza di chiarimenti sulla sorte dell’atleta. Mentre Craig Tiley, Ceo di Tennis Australia e a capo degli Australian Open, ha affermato che «la cosa principale per noi è assicurarci che sia al sicuro».

Mentre aumenta il pressing internazionale per avere risposte sulla sparizione della tennista, i media statali cinesi hanno pubblicato oggi due video sostenendo si tratti di lei. Tuttavia, non è possibile verificarne l’autenticità.

In uno dei due filmati pubblicati su Twitter da Hu Xijin, l’editore del Global Times, la 35.enne sembra entrare in un ristorante indossando un cappotto, un berretto e la mascherina. Nell’altro, Peng, è seduta a un tavolo senza la mascherina mentre chiacchiera con alcune persone.

Nel frattempo, la Gran Bretagna ha esortato la Cina a fornire «prove verificabili» in merito «alla sicurezza e al luogo in cui si trova» la star del tennis Peng Shuai, la cui sorte non è chiara dopo le accuse di aggressione sessuale rivolte dalla campionessa all’ex vicepremier cinese Zhang Gaoliun.

«Siamo estremamente preoccupati per l’apparente scomparsa di Peng Shuai e stiamo seguendo da vicino il caso», ha detto il ministero degli esteri in una nota, aggiungendo che Pechino «dovrebbe fornire urgentemente prove verificabili in merito alla sua sicurezza e al luogo in cui si trova».