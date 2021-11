«Sto bene e sono al sicuro». In una videochiamata di mezz’ora con il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach, la star del tennis cinese Peng Shuai torna a farsi vedere dopo giorni di forte preoccupazione a livello internazionale per la sua scomparsa a seguito delle denunce di abusi sessuali da parte dell’ex vicepremier di Pechino, Zhang Gaoli.

L’atleta «si trova nella sua casa a Pechino, ma preferirebbe che in questo momento venisse rispettata la sua privacy», riferisce il CIO in una nota. «Per adesso preferisce passare il tempo con gli amici e la famiglia. Nonostante ciò, continuerà ad essere coinvolta nel tennis, lo sport che ama così tanto», aggiunge il comunicato del CIO, che nei giorni scorsi era finito nel mirino dei social media con l’accusa di aver difeso troppo debolmente la tennista 35enne, già numero uno del mondo nel doppio femminile.

L’atleta non era più stata vista in pubblico dal 2 novembre, cioè da quando aveva puntato il dito contro Zhang, alto papavero del Partito comunista cinese: sul social locale Weibo aveva denunciato di essere stata abusata sessualmente dall’ex vicepremier, oggi 75enne, con cui per anni ha intrattenuto una relazione extraconiugale. Il post sparì poche ore dopo, tuttavia era già stato rilanciato da migliaia di utenti, scatenando l’indignazione a livello globale: dai colleghi come Naomi Osaka a Novak Djokovic e Roger Federer, al comitato della Women’s Tennis Association, ai governi di Francia, Gran Bretagna, fino all’appello a fornire «prove indipendenti e verificabili» sulle sue condizioni di Joe Biden.

Un puzzle incompleto

Quello di Peng non è il primo caso di sparizione di un personaggio pubblico a causa di contrasti con il partito di Xi (basti pensare a Jack Ma, fondatore di Alibaba), ma molti punti restano però nebulosi. «Intanto l’informazione cinese funziona in modo molto diverso dall’Occidente - spiega la giornalista storica inviata della Rai Giovanna Botteri -. Non è possibile fare interviste, dichiarazioni, post a piacimento. E anche il movimento «metoo» ha un significato molto diverso rispetto all’Occidente». Prima del caso Peng, ricorda Botteri, erano già usciti in Cina un paio di altri casi legati alla violenza femminile, poi subito repressi a livello di comunicazione. «In Cina non esiste che racconti una molestia da parte di un esponente del governo. La sensazione è che siano state azioni pilotate. Non a caso le denunce sono partite in aziende di peso, di cui il governo vuole limitare il raggio di azione anche economico».

E la rimozione del post dai social? «Anche quella vuol dire tutto e niente in un Paese dove l’informazione è controllatissima - continua -. Xi porta avanti un cambio epocale: ora in Cina arricchirsi non è bello se questo va a discapito delle altri classi sociali. L’incredibile espansione del Paese, che ha creato una folta classe di miliardari, va quindi ripensata in modo da riportare il potere e certi valori alla centralità. Tra i cavalli di battaglia di Xi Jinping c’è la lotta alla corruzione ma anche la donna, che in questa nuova Cina deve godere di più rispetto nelle varie classi sociali».

D’altra parte, mentre in Occidente si parla molto del caso Peng, in Cina non ne parla praticamente nessuno. «Sono molti i meccanismi in gioco - spiega Botteri -. Pensiamo all’NBA che sull’onda dell’indignazione mondiale si è scagliato contro il Partito a causa di Hong Kong: in un attimo è stato chiuso fuori da un mercato da miliardi di dollari. Lo stesso è successo a Nike e H&M che si sono incautamente espresse sul mercato del cotone». Proprio negli scorsi giorni Biden ha minacciato più volte di boicottare i Giochi invernali di Pechino, previsti tra poche settimane. «I Giochi, come il metoo, sono solo la punta dell’iceberg. È come un puzzle di ci mancano dei pezzi importanti per poterlo capire fino in fondo. Si è aperto un enorme tavolo di trattative tra Cina e USA pieno di argomenti e considerazioni che spostano gli equilibri. Corsa alla tecnologia, proprietà intellettuale, commerci, clima. Questa edizione dei Giochi è già molto particolare perchè la Cina ha impedito ad atleti e tecnici di recarsi in loco, fedele alla politica degli zero contagi di coronavirus. Certo, quella del boicottaggio è un’arma di ricatto. Ma come andrà a finire non dipende certo da Peng», conclude.

©CdT.ch - Riproduzione riservata