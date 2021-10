In Italia, torna a sorridere il Centrosinistra, paga divisioni e candidati sbagliati il Centrodestra. Le elezioni comunali dell’era COVID danno nelle grandi città vincitori certi: a Milano incassa il bis di Giuseppe Sala, a Napoli fa il pieno Gaetano Manfredi, e a Bologna vola Matteo Lepore, nelle ultime due città nell’inedita alleanza Partito democratico (PD)-Movimento 5 Stelle (M5S).

Se il Centrodestra tiene la Calabria con la vittoria di Roberto Occhiuto, Trieste e Torino vanno al ballottaggio, mentre a Roma è testa a testa tra il candidato del Centrodestra Enrico Michetti e l’ex ministro del PD Roberto Gualtieri.

Un risultato amministrativo che spingerà tutti i partiti a fare conti e riflessioni a livello nazionale. A partire dal crollo dell’affluenza che si attesta al 54,69% segnando un record negativo: in pratica un elettore su due non si è recato alle urne con il risultato peggiore di sempre a Milano e Torino.

A pagare la fuga dalle urne sembra il Centrodestra, come ammette il leader della Lega Matteo Salvini, a spoglio appena cominciato: «la maggior parte non ha votato. È per me e tutti un’autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private». Solo un accenno all’affaire Morisi che insieme all’inchiesta di «Fanpage» su Fratelli d’Italia (FdI) a Milano ha segnato le battute finali di una campagna elettorale molto sotto tono e all’insegna del fair play tra i candidati.

È proprio al Nord che il Centrodestra dovrà interrogarsi: il PD è primo partito a Milano, Torino, Trieste e Bologna, mentre la Lega a Milano non arriva al 13 per cento ( alle Europee del 2019 era al 27). La competizione Salvini-Meloni segnala un travaso di voti nel capoluogo lombardo in favore di FdI, che ha un balzo anche rispetto alle comunali del 2016. «La partita è ancora aperta e la più importante è Roma», vede il bicchiere mezzo pieno Giorgia Meloni.

Il voto ha due facce per M5S: risultati di lista deludenti un po’ dappertutto, la perdita di Torino e Roma, che segnarono nel 2016 l’exploit dei pentastellati e dove ora il Movimento potrebbe prendere meno di un terzo dei voti del 2016. Anche a Milano, città dove non ha mai sfondato, secondo i primi dati dello scrutinio il M5S è al 2,96%, contro il 10,4% del 2016.

Ma la vittoria a Bologna e Napoli indicano a Giuseppe Conte una traccia da seguire. «I risultati confermano l’enorme potenzialità del nuovo corso e la prospettiva seria di lavorare con le forze progressiste», afferma l’ex premier per il quale il voto di oggi è solo «il tempo della semina». E un segnale incoraggiante arriva da Napoli dove il Movimento incassa circa l’11,19% dei voti, mentre nel 2016 aveva il 9,66%. Ora per M5S si apre il grande tema delle scelte per il ballottaggio a Roma e Torino: una cosa è certa, garantisce Conte, «la nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze politiche di destra».

Esulta a tutto tondo il PD nel quale Enrico Letta vince anche la sua partita personale conquistando il seggio di Siena per la Camera italiana dei deputati. «Si vince allargando la coalizione, andando oltre il PD. Abbiamo dimostrato che la destra è battibile», gioisce il segretario del PD che non perde occasione per attaccare Salvini. «La destra vinceva quando aveva un federatore, Berlusconi. Senza Berlusconi non vince più».

Ma su un punto gli avversari al voto ma alleati nell’anomala maggioranza che sostiene Mario Draghi sono d’accordo: il governo non si tocca e resterà al riparo dalle scosse telluriche del voto. Per Letta la vittoria del PD addirittura «rafforza il governo» mentre Salvini avverte fuori e dentro il Centrodestra: «se qualcuno usa il voto per abbattere il governo di unità nazionale si sbaglia di grosso». Il presidente del consiglio italiano intanto gioca in contropiede e prima che le analisi del voto abbiano ripercussioni sulla stabilità dei partiti accelera e porta domani in consiglio dei ministri la legge delega sulla riforma fiscale.

I risultati

Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, delle elezioni comunali 2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria.

- BENEVENTO: il sindaco uscente, Clemente Mastella, va verso il 50 per cento dei voti contro gli altri tre candidati: il BALLOTTAGGIO è ancora un’incognita

- BOLOGNA: eletto al primo turno il candidato di centrosinistra MATTEO LEPORE, che ha battuto quello di centrodestra Fabio Battistini.

- CASERTA: si va verso il BALLOTTAGGIO tra il sindaco uscente del centrosinistra Carlo Marino e il candidato del centrodestra, Giampiero Zinzi.

- COSENZA: lo spoglio avverrà soltanto dopo quello delle regionali. - GROSSETO: il sindaco uscente di centrodestra ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA va verso la riconferma al primo turno, in netto vantaggio sul candidato di centrosinistra Leonardo Culicchi.

- ISERNIA: testa a testa tra il candidato del centrosinistra, Pietro Castrataro, e quello del centrodestra, Gabriele Melogli. si va verso il BALLOTTAGGIO

- LATINA: Avanti il candidato del centrodestra, Vincenzo Zaccheo, su Damiano Coletta del centrosinistra. Si va verso il BALLOTTAGGIO.

- MILANO: il candidato di centrosinistra e sindaco uscente GIUSEPPE SALA è stato rieletto al primo turno. A distanza di quasi 20 punti lo sfidante principale Luca Bernardo del centrodestra.

- NAPOLI: eletto al primo turno il candidato di centrosinistra GAETANO MANFREDI, che ha battuto di molte lunghezze l’aspirante sindaco di centrodestra, Catello Maresca.

- NOVARA: il sindaco uscente di centrodestra, ALESSANDRO CANELLI, va verso la riconferma al primo turno, superando il candidato di centrosinistra, Nicola Fonzo.

- PORDENONE: il candidato sindaco ALESSANDRO CIRIANI di centrodestra va verso l’elezione al primo turno, seguito dal candidato di centrosinistra Gianni Zanolin.

- RAVENNA: il sindaco uscente di centrosinistra MICHELE DE PASCALE va verso la riconferma al primo turno.

- RIMINI: il candidato sindaco del centrosinistra Jamil Sadegholvaad è in vantaggio su quello di centrodestra Enzo Ceccarelli: è ancora incognita sul BALLOTTAGGIO.

- ROMA: testa a testa per il BALLOTTAGGIO tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello di centrosinistra Roberto Gualtieri. Seguono la sindaca uscente M5s, Virginia Raggi, e il candidato Carlo Calenda.

- SALERNO: il sindaco uscente di centrosinistra VINCENZO NAPOLI va verso la riconferma al primo turno, superando il candidato del centrodestra Michele Sarno.

- SAVONA: il candidato del centrosinistra Marco Russo è in testa sul candidato del centrodestra Angelo Schirru. Si va verso il BALLOTTAGGIO.

- TORINO: il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è in vantaggio su quello di centrodestra Paolo Damilano. Si va verso il BALLOTTAGGIO

- TRIESTE: il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza è in vantaggio su quello di centrosinistra, Francesco Russo. Si va verso il BALLOTTAGGIO

- VARESE: il sindaco uscente di centro sinistra Davide Galimberti è in vantaggio sul candidato di centrodestra, Matteo Luigi Bianchi. Si va verso il BALLOTTAGGIO

- REGIONE CALABRIA: si avvia all’elezione al primo turno il candidato del centrodestra ROBERTO OCCHIUTO, in netto vantaggio sulla candidata del centrosinistra, Amalia Bruni, e il candidato sostenuto da liste civiche, Luigi De Magistris.

