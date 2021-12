Vishal Garg, CEO di Better.com, ha chiesto scusa per il licenziamento di massa su Zoom. In un messaggio pubblicato sul sito web dell’azienda di mutui online Garg ha detto di essere dispiaciuto per il modo in cui ha gestito i licenziamenti. «Ho fallito - ha spiegato - nel mostrare rispetto e apprezzamento per gli individui coinvolti e per il loro contributo a Better».