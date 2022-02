Il CEO canadese della piattaforma di destra Rumble ha offerto a Joe Rogan cento milioni di dollari per unirsi a lui. Chris Pavlovski ha lanciato l’esca al controverso padrone di casa di un podcast su Spotify, in una lettera postata oggi sul profilo Twitter di Rumble: «Perché non porti tutti i tuoi show, vecchi e nuovi, da noi per cento milioni di dollari in quattro anni? Questa è la nostra chance di salvare il mondo. Siamo con te, con i tuoi ospiti e le tue legioni di fan».