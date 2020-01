È stato un rientro a casa drammatico quello vissuto da una famiglia bergamasca che rientrando ha trovato la casa sottosopra: i ladri, alla ricerca di denaro e preziosi, hanno rovistato ovunque. Ma, soprattutto, hanno trovato il loro cagnolino - un chihuahua ricevuto dalla figlia in dono per Natale - affogato nel water.

Il furto è stato messo a segno in pieno giorno, mentre i proprietari di casa si trovavano al lavoro. I ladri hanno forzato le tapparelle e portato via oggetti di valore, oltre a 2.800 euro in contanti. Lo shock maggiore l’hanno però causato sbarazzandosi, in un modo orrendo, del cucciolo.