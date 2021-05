Sono 300 mila le case danneggiate dal passaggio questa mattina in India del ciclone Yaas, solo nello Stato del West Bengala: lo ha reso noto in un tweet la governatrice Mamata Banerjee, avvisando la popolazione del rischio di serie inondazioni e allagamenti dovuti alle onde «alte come un autobus a due piani». La Banerjee scrive anche che un pescatore, uscito al largo nonostante gli allarmi, risulta disperso, e che un altra persona è morta sotto il crollo della sua casa.