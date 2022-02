(AGGIORNAMENTO 23.57)

Due grandi esplosioni hanno illuminato il cielo notturno a sud-ovest di Kiev. Lo comunica la CNN. La denotazione sembra essersi verificata a 30 km dal centro della capitale ucraina. Il cielo notturno si è illuminato per diversi minuti.

(AGGIORNAMENTO 23.29)

L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per rimuovere alcune banche russe da Swift. È quanto si legge in un comunicato congiunto. «Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Centrale Russa», ha annunciato la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Inoltre l’UE, in accordo con gli USA, si appresta a «proibire agli oligarchi russi l’uso dei mercati finanziari».

UE, Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada si sono impegnati inoltre in una nota congiunta «ad agire contro gli individui e le entità che facilitano la guerra in Ucraina. In particolare ci impegnamo a prendere misure» per mettere fine al procedura che «consente ai ricchi russi legati a Mosca di diventare cittadini dei nostri Paesi e guadagnare accesso ai nostri sistemi finanziari» tramite i cosiddetti «passaporti d’oro».

(AGGIORNAMENTO 23.08)

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si riuniranno questa sera in videoconferenza. Lo riporta la DPA citando alti funzionari. L’obiettivo è raggiungere un accordo su ulteriori sanzioni come il congelamento dei beni esteri degli oligarchi russi. Sul tavolo anche le misure su Swift.

(AGGIORNAMENTO 23.01)

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha accusato la Russia di crimini di guerra dopo aver preso di mira obiettivi civili e ha detto che Mosca dovrà affrontare un «tribunale militare». Durante una conferenza stampa, Shmyhal ha detto che Mosca ha bombardato asili, blocchi residenziali e «autobus con bambini», riporta la CNN. Shmyhal ha affermato come la Russia stia deliberatamente attaccando le infrastrutture civili perché sta «fallendo» nella sua offensiva: «Il governo russo non capisce che non stanno combattendo solo con il governo. In realtà, stanno combattendo contro l’intero popolo ucraino».

Secondo quanto riportato da The Guardian, a Kiev l’ospedale oncologico per bambini Okhmadyt sarebbe stato colpito dal fuoco dell’artiglieria».

(AGGIORNAMENTO 22.33)

Rapporti credibili di giornalisti a Kiev suggeriscono che un bombardamento aereo è atteso a breve, riporta The Guardian. Le sirene stanno risuonando nella capitale, dove da stasera c’è il coprifuoco. Le autorità locali hanno invitato tutti i cittadini a trovare rifugio in bunker e sotterranei. I cittadini ucraini hanno sopportato attacchi notturni nelle ultime due notti.

(AGGIORNAMENTO 22.24)

Secondo quanto riportato da Reuters, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe votare domani per convocare una rara sessione speciale d’emergenza dell’Assemblea Generale sull’invasione russa. Il voto del consiglio di 15 membri è procedurale, quindi nessuno dei cinque membri permanenti del consiglio - Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti - può esercitare il proprio veto. La mossa ha bisogno di nove voti a favore ed è probabile che passi, riporta The Guardian. La sessione speciale si terrebbe lunedì.

La richiesta di una sessione sull’Ucraina arriva dopo che la Russia ha posto il veto ieri su un progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe deplorato l’invasione di Mosca. La Cina, l’India e gli Emirati Arabi Uniti si sono astenuti, mentre i restanti 11 membri hanno votato a favore.

(AGGIORNAMENTO 22.17)

Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky hanno concordato durante una telefonata che il mondo deve isolare la Russia «completamente diplomaticamente e finanziariamente», si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Johnson. «Il primo ministro ha parlato questa sera con il presidente ucraino Zelensky. I leader hanno concordato sulla necessità che la comunità internazionale isoli la Russia completamente diplomaticamente e finanziariamente», afferma Downing Street.

(AGGIORNAMENTO 22.09)

Le forze russe sono «disorientate» e stanno realizzando che lo scontro con gli ucraini è più duro delle loro attese. Lo riporta ABC citando fonti americane.

(AGGIORNAMENTO 22.01)

I media statali russi non saranno più autorizzati a gestire la pubblicità e monetizzare i loro contenuti su qualsiasi piattaforma di proprietà di Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha annunciato la società. Devon Kearns, un portavoce di Meta, ha chiarito alla CNN che la politica si applica non solo a Facebook ma anche a Instagram.

Oggi, Meta ha pubblicato un post sul proprio blog che delinea le misure intraprese per proteggere gli ucraini. La società ha affermato di aver abilitato la possibilità per gli utenti ucraini di «bloccare» i loro profili Facebook, impedendo agli estranei di scaricare la foto del profilo di una persona o vedere i suoi post. La società ha anche detto che sta limitando la possibilità di cercare attraverso la lista degli amici di un utente. Su Instagram, agli utenti ucraini vengono mostrate notifiche che ricordano loro che possono rendere i loro profili privati, e ad alcuni utenti viene ricordata la possibilità di abilitare l’autenticazione a due fattori e altre misure di sicurezza.

(AGGIORNAMENTO 21.54)

Continua nel frattempo la battaglia a Kiev: «Più di 100 mila invasori sono sulla nostra terra», ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dal pomeriggio di sabato, e fino a lunedì mattina, un coprifuoco totale trasformerà la capitale in una città fantasma: potranno circolare solo i militari e i civili arruolati con la mobilitazione generale. «Chi sarà trovato in strada, sarà trattato da nemico», ha avvisato il sindaco Vitalij Klitschko. Mentre non si fermano la pioggia di missili anche sui palazzi e i raid d’artiglieria, il timore riguarda le infiltrazioni di sabotatori nemici, in una città sprofondata nel caos di un’esodo di massa a bordo degli ultimi treni in partenza. Secondo l’UNHCR, gli sfollati nei Paesi vicini in 3 giorni di guerra sono oltre 150 mila, più della metà in Polonia.

Su Telegram nel frattempo diffusi alcuni video degli spari a Kiev:

(AGGIORNAMENTO 21.28)

L’Ucraina ha ufficialmente chiuso le proprie frontiere alla Russia e alla Bielorussia, ha annunciato sabato sera il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. In una dichiarazione video postata su Telegram, Shmyhal ha detto che solo i cittadini dell’Ucraina saranno in grado di tornare dalla Russia e dalla Bielorussia in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 21.07)

Le ferrovie statali ucraine hanno interrotto la fornitura elettrica alla stazione centrale di Kiev a causa dei pesanti bombardamenti nei pressi della struttura. I passeggeri e il personale di servizio sono stati evacuati in un rifugio antiaereo. Lo riferiscono media ucraini.

(AGGIORNAMENTO 20.50)

Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria e Regno Unito hanno introdotto divieti totali sul passaggio nel proprio spazio aereo di velivoli di compagnie aeree russe. Estonia, Lettonia e Lituania e Slovenia hanno annunciato divieti parziali. La Russia ha risposto bandendo gli aerei del Regno Unito dal proprio spazio aereo. Limitati anche i voli provenienti da Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca.

(AGGIORNAMENTO 20.39)

La Svizzera vuole agire come mediatore nel conflitto in Ucraina. Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis è in contatto con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta «Sonntagszeitung». La conferenza di pace potrebbe aver luogo a Ginevra. Zelensky, in un tweet, ha già ringraziato Cassis per il suo aiuto.

(AGGIORNAMENTO 20.29)

Le truppe russe si stanno avvicinando alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e hanno puntato i loro missili sul sito, ha fatto sapere in serata Vadym Denysenko, un consigliere del ministro degli interni ucraino. L’impianto di Zaporizhzhia, il più grande in Europa, si trova nel sud-est dell’Ucraina. La Russia ha già fatto suo l’impianto di Chernobyl, circa 100 km a nord della capitale del Paese, Kiev.

(AGGIORNAMENTO 19.55)

Le truppe di Kiev hanno fatto saltare in aria diversi nodi ferroviari che collegavano l’Ucraina alla Russia per impedire i rifornimenti militari all’esercito di Mosca. Lo riportano media ucraini, citando una nota delle ferrovie statali.

(AGGIORNAMENTO 19.39)

La Germania consegnerà armi all’Ucraina. A riportarlo è la CNN. Nel suo accordo di coalizione, il governo tedesco aveva concordato una politica restrittiva di esportazione di armi che non consente alcuna consegna di armi nelle regioni di crisi: si tratta dunque di una svolta importante. «L’attacco russo segna un cambiamento dei tempi. È nostro dovere sostenere l’Ucraina per quanto possibile nel difendersi dall’invasione di Putin. Perciò consegneremo 1.000 armi anticarro e 500 missili stinger ai nostri amici in Ucraina», ha twittato oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo un incontro con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il presidente lituano Gitanas Nauseda.

(AGGIORNAMENTO 19.32)

Nel corso di un’intervista concessa al blogger Brian Tyler Cohen, il presidente statunitense Joe Biden ha affermato che «l’alternativa all’imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la terza guerra mondiale». Ci sono due opzioni, ha sottolineato Biden: «Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto».

(AGGIORNAMENTO 19.04)

Roman Abramovich, miliardario russo proprietario del Chelsea, ha detto che lascerà la gestione del club. A riportarlo è «The Guardian». In una dichiarazione sul sito web della squadra, Abramovich ha affermato: «Durante i miei quasi 20 anni alla testa del Chelsea, ho sempre visto il mio ruolo come un custode del club, il cui compito è quello di garantire il massimo successo possibile, così come costruire per il futuro, giocando anche un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso decisioni pensando al bene del club. Questo è il motivo per cui oggi do ai fiduciari della fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura della squadra: credo che attualmente siano nella posizione migliore per curare gli interessi del club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi».

Il possesso del club da parte di Abramovich è attualmente soggeto di esami a causa delle sanzioni applicate ai miliardari russi di alto profilo.

(AGGIORNAMENTO 18.39)

Da giovedì, in Russia, un totale di 2.692 persone sono state arrestate nelle proteste contro la guerra, ha fatto sapere oggi il sito indipendente di monitoraggio delle proteste OVD-Info. Almeno 1.370 persone sono state arrestate nelle manifestazioni a Mosca: le proteste sono in corso in almeno 27 città, secondo OVD-Info. Giovedì, il Comitato investigativo della Russia ha avvertito che la partecipazione a qualsiasi protesta contro la guerra è illegale. Ha anche detto che i reati potrebbero essere iscritti nel casellario giudiziario dei partecipanti, il che «lascerebbe un segno sul futuro della persona».

(AGGIORNAMENTO 17.41)

Alcuni siti web governativi russi, compreso quello del Cremlino e del Ministero della difesa, sono irraggiungibili dopo essere stati oggetti di un attacco hacker. La notizia è riportata da numerosi media internazionali, compresa l’emittente televisiva statunitense Cnn che riporta anche la rivendicazione di Anonymous.

«Abbiamo mandato offline i siti governativi - si legge - e girato le informazioni ai cittadini russi in modo che possano essere liberi dalla macchina della censura di (Vladimir) Putin», il capo dello Stato. Anonymous ha anche aggiunto che sta lavorando per «garantire al meglio la connessione on line del popolo ucraino».

Anonymous è un movimento decentralizzato di hacktivismo che agisce in modo coordinato per perseguire un obiettivo concordato. Ampiamente noto per vari attacchi informatici contro varie società, istituzioni governative e la Chiesa di Scientology.

(AGGIORNAMENTO 16.54)

Prosegue l’avanzata delle milizie separatiste filo-russe di Lugansk, nel Donbass, che dall’inizio dell’offensiva di Mosca sarebbero entrate per 46 km nel territorio in precedenza controllato dall’esercito ucraino, prendendo il controllo delle località di Shchastia e Muratove. Lo afferma la Difesa russa, citata da Interfax.

(AGGIORNAMENTO 16.41)

La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l’offensiva in Ucraina «da tutte le direzioni», annuncia il portavoce del ministero della Difesa di Mosca. Intanto un funzionario del Pentagono ha affermato che la Russia ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nelle ultime 24 ore, sottolineando che Vladimir Putin ha chiamato anche i riservisti.

(AGGIORNAMENTO 16.35)

Le forze armate russe rivendicano la distruzione di 6 navi da guerra ucraine in una battaglia navale nel mar Nero al largo dell’isola dei Serpenti, già passata nelle scorse ore sotto il controllo delle truppe di Mosca. Lo riferisce la Difesa russa, citata da Interfax, secondo cui all’azione hanno partecipato 16 mezzi di Kiev ed «è probabile che droni strategici USA abbiano guidato le navi nell’attacco alla flotta russa nel mar Nero».

(AGGIORNAMENTO 16.31)

L’intelligence ucraina ha ricevuto informazioni su possibili attacchi chimici russi sotto falsa bandiera nelle zone in mano ai separatisti di Donetsk del Donbass, la cui responsabilità verrebbe poi attribuita a Kiev. Lo riferiscono media ucraini, secondo cui alla popolazione locale filo-russa e ai militari di Mosca sarebbero state distribuite maschere antigas per proteggersi da possibili esplosioni di serbatoi industriali con prodotti chimici.

(AGGIORNAMENTO 16.04)

Papa Francesco ha pubblicato sul suo profilo @Pontifex un tweet in russo e in ucraino, oltre che nelle altre lingue compresi l’inglese e l’italiano. Questa volta il Pontefice cita un passo del suo appello di pace per l’Ucraina all’udienza generale di mercoledì scorso, 23 febbraio.

(AGGIORNAMENTO 16.00)

Un attacco hacker di tipo DdoS è stato lanciato contro il sito dell’Agenzia spaziale russa da Leopoli. Lo rende noto la stessa agenzia sul proprio profilo Telegram, aggiungendo che l’attacco è stato effettuato «utilizzando una rete di bot dislocati su server in diversi Paesi del mondo». Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia Roscosmos, «i tecnici sono in grado di identificare l’autore dell’attacco». I dati sono quindi stati trasferiti alle autorità competenti.

(AGGIORNAMENTO 15.59)

L’edificio che ospita l’ambasciata svizzera a Kiev è intatto, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La rappresentanza elvetica può continuare la sua attività in maniera ridotta, non sono previsti né un trasferimento e neppure una chiusura.

(AGGIORNAMENTO 15.33)

L’agenzia statale ucraina per la gestione delle strade (Ukravtodor) ha invitato i cittadini ad abbattere i cartelli e i segnali stradali. «Smontiamo la segnaletica stradale su tutte le strade del Paese - si legge sulla pagina Facebook - Il nemico non conosce le zone e non sa orientarsi. Aiutiamoli ad andare all’inferno».

(AGGIORNAMENTO 15.24)

La Slovacchia ha dichiarato di essere in una «situazione straordinaria», regime in vigore a partire da mezzogiorno, a causa dell’afflusso di profughi dall’Ucraina. La decisione è stata presa oggi dal governo del premier Eduard Heger in una riunione straordinaria. Secondo il ministero dell’Interno slovacco, nelle ultime 24 ore sono arrivate in Slovacchia oltre 10.000 persone. «Prima dell’attacco russo erano circa 1.500 gli arrivi quotidiani. Ora c’è un’attesa da otto a dieci ore ai valichi di frontiera», ha comunicato il ministero. Ad arrivare in Slovacchia sono principalmente donne e bambini, poiché gli uomini dai 18 ai 60 anni sono soggetti alla mobilitazione generale, e dunque all’obbligo di restare in Ucraina per combattere.

© KEYSTONE (AP Photo/Anna Szilagyi)

(AGGIORNAMENTO 15.20)

«Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo». È l’allarme lanciato su Twitter dal parlamento ucraino, la Verchovna Rada.

(AGGIORNAMENTO 14.40)

«Più di 100 mila invasori sono sulla nostra terra». Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, spiegando di aver avuto un colloquio telefonico con il suo omologo indiano Ram Nath Kovind. L’esercito russo, continua, «spara su edifici residenziali. Abbiamo bisogno del supporto politico dell’India nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Fermiamo l’aggressore insieme». Intanto, tre mine da 120 mm sono state sparate oggi dall’Ucraina nel distretto russo di Millerovsky, nella regione di Rostov. Da parte sua, il Comitato investigativo russo aveva detto ieri che almeno 14 munizioni non meglio identificate hanno colpito la regione di Rostov e un edificio che ospitava la sede regionale del dipartimento delle guardie di frontiera dell’Fsb è stato distrutto. Nel frattempo, è stato permesso di scendere a terra alle 19 persone che erano a bordo della nave mercantile russa fermata nella Manica dalle autorità francesi. L’ambasciata russa invierà una nota al ministero degli Esteri francese per il sequestro della nave russa.

(AGGIORNAMENTO 14.10)

Il Cremlino accusa l’Ucraina di aver fatto fallire una possibile tregua rifiutando i negoziati. Mosca ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l’avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, a causa dell’assenza di negoziati che imputa a Kiev. Lo riporta la Tass. «La Russia è in grado di prendere misure adeguate, che si adattano al meglio agli interessi nazionali, per mitigare i danni delle sanzioni», ha inoltre annunciato. Secondo Kiev, dopo essere stata respinta, la Russia starebbe cambiando tattica. Dopo aver tentato con le colonne di armamenti pesanti sta ora puntando ai sabotaggi e agli assalti dei paracadutisti. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, citato da The Kiev Independent. Nel frattempo, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato 350 milioni di dollari in nuova assistenza militare all’Ucraina, portando a oltre 1 miliardo di dollari l’assistenza in sicurezza degli Stati Uniti nell’ultimo anno. Infine, Lord Kim Darroch, ex ambasciatore britannico negli USA, non usa giri di parole: «La sensazione è che Putin abbia un comportamento da squilibrato, è irrazionale. Se non si frena, finirà male per lui, anche se magari ci vorrà molto tempo e chissà quanto sangue».

(AGGIORNAMENTO 13.52)

La stazione centrale di Kiev è presa d’assalto da chi ha deciso di lasciare la capitale ucraina. Lo ha constatato l’inviato dell’agenzia di stampa italiana ANSA sul posto. I treni sono infatti gratuiti, basta aspettare (il servizio è limitato) e salire a bordo. Naturalmente i convogli sono stracolmi. Anche perché c’è chi non ha neppure una direzione prestabilita: corre in stazione e sale sul primo treno in partenza da Kiev. Poi si vedrà.

(AGGIORNAMENTO 13.32)

L’Ucraina trionferà sulle forze russe: lo ha detto oggi il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, riporta il Guardian. «I nostri militari, la nostra guardia nazionale, la nostra polizia nazionale, la nostra difesa territoriale, il servizio speciale, i cittadini ucraini, per favore continuate. Vinceremo. Gloria all’Ucraina». Dal canto suo, il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko, in un messaggio su Telegram, ha annunciato che «la metropolitana è passata in modalità rifugio», spiegando che il servizio di trasporto non è quindi più assicurato.

(AGGIORNAMENTO 13.18)

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, stando a fonti di Kiev, ha parlato oggi al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo lo ha ringraziato per il sostegno manifestatogli durante la conversazione.

(AGGIORNAMENTO 13.12)

Il corrispondente CNN Frederik Pleitgen ha postato su Twitter un video di un camion militare russo che si dirige verso il confine ucraino con a bordo un sistema T0S-1 in grado di lanciare missili equipaggiati con testate incendiarie e termobariche. Il Guardian definisce il video «uno sviluppo altamente inquietante» e ricorda che il sistema T0S-1 fu usato per la prima volta durante la guerra sovietica in Afghanistan e più di recente in Cecenia e in Siria. Quando scoppiano in un luogo chiuso, le controverse armi termobariche creano una fortissima onda di pressione che all’istante dilania gli organi interni di tutti i presenti.

(AGGIORNAMENTO 13.00)

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 «per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti». In un messaggio su Telegram, il primo cittadino aggiunge che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. «Tutti i civili che saranno trovati in strada - conclude - saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico». Intanto diversi checkpoint sono stati allestiti intorno alla città di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, «per controllare tutte le persone che entrano nel territorio er garantire la sicurezza». Le sirene sono suonate più volte in città, mentre le autorità locali hanno continuato a esortare i residenti a mettersi al riparo e andare nei vicini rifugi antiaerei. Leopoli è la città in cui alcuni diplomatici si sono trasferiti da Kiev, la capitale, all’inizio di questo mese.

(AGGIORNAMENTO 12.50)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sono entrate in vigore le sanzioni contenute nel secondo pacchetto varato ieri dai ministri degli Esteri UE, misure che colpiscono direttamente anche il presidente Vladimir Putin e il ministro degli esteri Serghiei Lavrov. E a Bruxelles continua la valutazione per la sospensione della Russia dal sistema di pagamenti internazionale Swift. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha annunciato di avere «parlato di nuovo con il primo ministro ungherese, Viktor Orbán», che «ancora una volta ha assicurato il suo sostegno a sanzioni di vasta portata contro la Russia, compresa l’esclusione da Swift». Intanto, l’Alto rappresentante UE Josep Borrell ha duramente criticato il veto posto da Mosca all’ONU sull’approvazione di una risoluzione sull’Ucraina accusandola di ignorare le sue responsabilità in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza. E il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, dopo un colloquio con il presidente ucraino, ha ribadito il sostegno dell’UE all’Ucraina e alla sua popolazione. «La violenza gratuita della Russia è inaccettabile e deve fermarsi», ha scritto Michel in un tweet. «L’indiscriminato bombardamento dei civili è una violazione del diritto umanitario internazionale». Domani toccherà ai ministri dell’Interno dei 27, convocati d’urgenza dalla presidenza di turno francese dell’UE, mettere a punto un piano per fare fronte al flusso dei profughi ucraini in fuga che si sta riversando verso i Paesi vicini.

(AGGIORNAMENTO 12.45)

«Gli occupanti (russi, ndr) volevano bloccare il centro del nostro Stato e mettere i loro burattini qui come a Donetsk. Abbiamo infranto i loro piani». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla nazione in un videomessaggio. Intanto l’Estonia ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai russi: lo ha annunciato oggi il ministro degli Affari economici e delle infrastrutture, Taavi Aas.

(AGGIORNAMENTO 12.41)

Una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo, la Baltic Leader, sospettata di appartenere a una compagnia russa presa di mira dalle sanzioni imposte dall’UE contro Mosca, è stata dirottata a Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). Lo ha detto all’AFP la prefettura marittima. Intanto, l’ambasciata russa in Francia ha chiesto spiegazioni alle autorità francesi.

(AGGIORNAMENTO 12.11)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che le forze di Kiev «hanno resistito» e «respinto con successo gli attacchi nemici». In un nuovo video su Facebook Zelensky ha poi aggiunto che «i combattimenti continuano in molte città e regioni del Paese, ma è il nostro esercito che controlla Kiev e le città chiave intorno alla capitale». Dal canto suo, Mosca attacca il presidente ucraino e sostiene che Zelensky avrebbe in realtà già lasciato Keiv ieri con il suo entourage e si troverebbe adesso a Leopoli: non solo, ma tutti i video che Zelensky ha diffuso sui social nelle ultime ore dalla capitale, secondo Mosca, sarebbero stati pre-registrati. Lo scrive su Telegram il presidente della Camera bassa del Parlamento russo (Duma), Vyacheslav Volodin.

(AGGIORNAMENTO 11.45)

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier polacco Mateusz Morawiecki e il presidente lituano Gitanas Nauseda si incontrano oggi a Berlino, in cancelleria, per una trilaterale sulla guerra in Ucraina. Lo rende noto la portavoce di Scholz, Christiane Hoffmann, in un comunicato.

(AGGIORNAMENTO 11.28)

La CNN riferisce di un ponte che collega le aree controllate dai russi all’Ucraina completamente avvolto dal fumo. Bombardamenti avrebbero colpito la città di Kherson, a nord della penisola di Crimea. Dal canto suo, la Repubblica Ceca donerà all’Ucraina mitragliatrici, fucili automatici e di precisione, pistole e munizioni per un valore di 7,6 milioni di euro. Infine, Cipro non bloccherà la decisione di mettere al bando la Russia dal sistema internazionale dei pagamenti Swift: lo ha annunciato oggi in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Il presidente Zelensky invita quindi Berlino e Budapest ad avere il «coraggio» di escludere la Russia da Swift. «Abbiamo rovinato i piani della Russia».

(AGGIORNAMENTO 11.25)

Prosegue l’esodo di rifugiati ucraini verso la Romania, in particolare al valico di frontiera di Porubne-Siret, dove nella notte le tv locali parlavano di una coda lunga 15 km. Sono in particolare le famiglie ad abbandonare l’Ucraina: i media riportano molti di casi di uomini che accompagnano alla frontiera mogli e figli e tornano indietro per combattere contro i russi. Molti arrivano a piedi da località limitrofe. E sono accolti dalla popolazione con pasti caldi.

(AGGIORNAMENTO 10.52)

Le sanzioni contro la Russia non cambiano nulla: l’operazione a difesa del Donbass sarà eseguita pienamente. Lo ha detto oggi l’ex presidente ed ex premier russo, Dmitry Medvedev, attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza del Paese, che ha lanciato l’ipotesi che il suo Paese possa nazionalizzare la proprietà di persone registrate negli Stati Uniti, nell’UE e in altre giurisdizioni, tra cui Stati del mondo anglosassone, in risposta alle nuove sanzioni anti-russe. «La Russia è minacciata dal congelamento dei beni di cittadini russi e società all’estero e «questo deve essere affrontato in modo abbastanza simmetrico». Il bilancio delle vittime finora dell’invasione russa dell’Ucraina è di almeno 198, tra i quali tre bimbi». Lo ha reso noto il ministero della salute ucraino.

(AGGIORNAMENTO 10.45)

La Svizzera si mostra solidale con il popolo ucraino che sosterrà all’Assemblea generale dell’ONU, ha scritto nella notte in un messaggio su Twitter il Dipartimento federale degli affari esteri. Poche ore dopo che la Russia ha bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza ONU degli USA che «deplorava l’aggressione di Mosca dell’Ucraina» e chiedeva il ritiro delle sue truppe. La Svizzera, che non è membro del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, sosteneva la bozza di risoluzione, ha precisato il DFAE. La Confederazione è favorevole al rigoroso rispetto del diritto internazionale. Secondo i servizi di Ignazio Cassis, chi ha bisogno dovrebbe inoltre avere libero accesso all’aiuto.

(AGGIORNAMENTO 10.33)

«L’Ucraina sta combattendo l’occupante con le armi in mano, difendendo la sua libertà e il futuro europeo. Ho parlato con la presidente della commissione europea Ursula Von der Leien, di un’assistenza efficace al nostro paese da parte dell’UE in questa lotta eroica. Ho fiducia che l’UE scelga l’Ucraina». Lo scrive su twitter il presidente ucraino Zelensky. Dal canto suo, Roskomnadzor, l’ente statale russo per il controllo sui media ha ordinato ai media nazionali di rimuovere dai loro contenuti qualsiasi riferimento a civili uccisi dall’esercito russo in Ucraina, nonché i termini «invasione», «offensiva» o «dichiarazione di guerra». Mosca continua a definire ufficialmente il suo intervento in Ucraina una «operazione militare speciale» destinata al «mantenimento della pace».

IL PUNTO ALLE 10.00

Kiev, «è sopravvissuta» a un’altra notte di attacchi da parte della Russia, che deve essere «isolata» dal mondo intero: lo ha scritto oggi in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, esortando tutti i Paesi a «fermare i criminali di guerra russi». «Un attacco ha colpito un appartamento residenziale a Kiev. Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, imporre un embargo petrolifero, rovinare la sua economia. Fermate i criminali di guerra russi!». «L’esercito russo non è entrato in città», ma «sono previsti più attacchi aerei», ha dichiarato dal canto suo il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko, rivolgendosi poi ai cittadini: «rimanete nei rifugi antiaerei. Non uscite». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si appella al popolo affinché non deponga le armi e difenda Kiev assicurando che i Russi «sono ancora qui» e che a breve «arriveranno le armi dai partner» anche europei. Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Konashenkov, durante la notte sono stati colpite 821 infrastrutture militari ucraine, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar». E sono stati abbattuti 7 aerei da combattimento, 8 elicotteri, 7 droni, 87 carri armati e 28 lanciamissili. Secondo fonti ucraine, si starebbe evacuando un edificio residenziale colpito da un missile tra il 18. e il 21. piano.

